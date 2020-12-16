شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 4 عمال في تسرب غاز بمحل تكييف بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حادث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة (3) آخرين نتيجة التسريب.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة 4 عمال في تسرب غاز بمحل تكييف بالرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.