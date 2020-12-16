الصحة العراقية تدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية تجنبا لفرض الغلق التام

ودعت الوزارة الفرق الصحية لمتابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات، في تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة، بحسب شبكة "السومرية نيوز".

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وكشفت الوزارة في بيان لها "في الوقت الذي شهد الوضع الوبائي في العراق بالتحسن تدريجيا، وذلك بانخفاض عدد الإصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات إلى عشرة أضعاف عما كان عليه في شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الأبيض الباسل وبإمكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية".

وأضافت الوزارة في بيانها "من منطلق المحافظة على هذا الإنجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص بأعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي، ولاسيما أننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الإصابات مرة أخرى، والاضطرار لفرض الغلق الجزئي أو التام كما يحدث الآن في معظم البلدان الأوروبية نتيجة تفاقم عدد الإصابات والوفيات".

وأوضحت "كما نؤكد على إدارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة، كما تحذر وزارة الصحة من إقامة حفلات أعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لإقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".