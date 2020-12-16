الخارجية الإسرائيلية تهنئ البحرين بعيدها الوطني

وكتبت صحفة "إسرائيل تتكلم العربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة للبحرين بهذه المناسبة.

وجاء في التغريدة: "باسم الشعب الإسرائيلي نتقدم بأحر التبريكات للشعب البحريني الصديق بحلول العيد الوطني البحريني. مع اطيب التمنيات لمستقبل زاهر في أجواء السلام القائم على الاحترام والثقة المتبادلة ومن الله التوفيق".

​وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة بتأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.

​وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.