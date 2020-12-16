الأردن... قرار جديد من مجلس النواب بشأن انتخاب اللجان الدائمة

قرر رئيس مجلس النواب الأردني، تأجيل انتخاب اللجان الدائمة للمجلس، البالغ عددها 15 لجنة، وفقا لما نشرته وكالة "عمون" الأردنية.

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وجاء قرار العودات، لإتاحة التوافق بين الكتل النيابية في المجلس.

وكان المجلس قد عقد جلسته الثانية، اليوم، لمناقشة صيغة رد المجلس على خطاب العرش السامي، تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى الملك عبد الله الثاني.

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كل بمفرده، الأحد المقبل ردهما على خطاب العرش.

وشمل جدول أعمال جلسة النواب، أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الذين لم يقسموا، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور، والمادة (4) من النظام الداخلي للمجلس.