شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودي يعرض عينة من لقاح كورونا ويكشف موعد توزيعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة اليوم، كاشفا عن بدء توزيع اللقاح كورونا خلال 3 أيام. وعرض الربيعة خلال لقاء تليفزيونى عينة من اللقاح، مؤكدا أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة الفيروس المستجد.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عن أن إجمالى من قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتى" للحصول على لقاح فيروس كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس وحتى اليوم الأربعاء، أكثر من 150 ألف شخص،وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة، مؤكده فاعلية وأمان اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة. كما حددت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى ،والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة ، مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة " الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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