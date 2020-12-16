شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية فى اليمن: اقتراب تنفيذ الشق العسكرى من اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكرى من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، وأكد تحالف دعم الشرعية ،وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين. فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

يشار إلى أن التحالف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.



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