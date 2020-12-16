شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية تعلن إخماد الحريق فى البئر النفطية الثانية بحقل خباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل صغير بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر.

وجاء في بيان للوزارة أن فرقا فنية من شركة نفط الشمال الحكومية تمكنت من إخماد النيران في بئر ثانية في حقل خباز الذي ينتج 25 ألف برميل نفط يوميا ويقع بالقرب من مدينة كركوك.

وكانت قد قالت وزارة النفط العراقية، إنها أخمدت حريقا في أحد بئرين للنفط في حقل صغير بشمال البلاد أشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات.