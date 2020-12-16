شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن 115 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزاية في المكان.

وفى وقت سابق أدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحجة الأعياد اليهودية، وتنظيمها مسيرة ليلية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، حاملة معها شمعداناً أسرائيليا ضخماً، وضعته عند بعض أبوابه من الجهة الخارجية، في مشهد عدواني يمس بقدسية المسجد، ويفتح المجال واسعاً للاضطرابات في باحاته.