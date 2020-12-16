شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية عسكرية بالقرب من ميناء بوهارون غربى العاصمة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت مروحية عسكرية بالقرب من ميناء بوهارون غربي العاصمة الجزائرية، دون معرفة أسباب الحادث، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث الإخبارية دون التطرق لتفاصيل أخرى. وعلى صعيد آخر، أيد مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) أمس الثلاثاء، الحكم ببراءة الناشط "فضيل بومالة" من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة قد أدانت يوم 15 أكتوبر الماضي الناشط "فضيل بومالة" بدفع غرامة تقدر بـ50 ألف دينار عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح وبرأته من تهمتي اهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المضبوطات.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مروحية عسكرية بالقرب من ميناء بوهارون غربى العاصمة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.