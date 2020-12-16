شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية عسكرية بالقرب من ميناء بوهارون غربى العاصمة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت مروحية عسكرية بالقرب من ميناء بوهارون غربي العاصمة الجزائرية، دون معرفة أسباب الحادث، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث الإخبارية دون التطرق لتفاصيل أخرى. وعلى صعيد آخر، أيد مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) أمس الثلاثاء، الحكم ببراءة الناشط "فضيل بومالة" من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة قد أدانت يوم 15 أكتوبر الماضي الناشط "فضيل بومالة" بدفع غرامة تقدر بـ50 ألف دينار عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح وبرأته من تهمتي اهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المضبوطات.