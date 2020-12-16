شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة على سيارة للاحتلال فى بلدة العيسوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ مجموعة من الشباب الفلسطينيين سيارة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلى بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة عليها في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، فيديو للشباب الفلسطينيين وهم يلقون الزجاجات الحارقة من فوق إحدى البنايات العالية صوب سيارة الاحتلال، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص نحو الشباب المحتجين وانصرفت السيارة مسرعة قبل تعرضها للحرق.

وكشف رئيس لجنة الدفاع عن أهالى قرية العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص عن تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلى لبلدة العيسوية إلى ساحة تدريب لجنودها، واعتقالها منذ مايو 2019 وحتى اليوم أكثر من 1300 فلسطيني، منهم شبان تكررت اعتقالاتهم أكثر من 10 مرات.



الزجاجات الحارقة بجانب سيارة الاحتلال

وقال ابو الحمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن قوات الاحتلال أصابت نحو 15 طفلا وفتى بالرصاص، كان آخرهم فتى /17 عاما/ أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، في الـسادس من الشهر الجاري أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وأوضح أبو الحمص، أن قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بشكل يومي، وتستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في إطار هجمة واستهداف متواصل منذ عدة سنوات لكنها تصاعدت خلال العامين الماضي والجاري، حيث تتحول البلدة يوميا إلى ما يشبه ساحة حرب.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الثلاثاء، 9 فلسطينيين من البلدة بينهم شقيقان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات.

على جانب آخر، صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلى في القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة في المنطقة الممتدة من أراضى بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن نية الجانب الإسرائيلى بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".