شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أن خطط رؤية 2030 ساعدت في مواجهة تحديات أزمة كورونا .

وأضاف القصبي، خلال الجلسة الحوارية الثانية بملتقى ميزانية 2021 ، أن الوزارة قامت بتحديد 218 سلعة حساسة خلال جائحة كورونا .

وأوضح القصبي: ” أثناء الجائحة، تم تأسيس 36447 ألف متجر إلكتروني، بزيادة 171 % عن العام الماضي، الجائحة ولد منها فرص فبقدر ما كان هناك سلاسل للإمداد تولد الفرص لرواد الأعمال. ”

وتابع: ” كلمة حق أن شعار كلنا مسؤول رفعه كل مواطن، ورجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الوطنية استشعروا هذه المسؤولية”.