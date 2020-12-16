شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نسعى إلى تطوير منتجات محلية وسنركز على اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال وزير المالية محمد الجدعان: إن حكومة المملكة تسعى إلى تطوير منتجات محلية، وسيكون التركيز الأكبر على تطوير اللقاحات. وأكد الجدعان خلال جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2021م، أن حكومة المملكة تفاعلت بشكل سريع مع أزمة كورونا. وأوضح ، أن الحكومة أعادت توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً، وصارعت لتوفير منتجات طبية بسبب منع دول كثيرة تصدير منتجاتها.

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