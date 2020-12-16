عودة جيميل بعد عطل فني دام ساعتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عانت خدمة جوجل للبريد الإلكتروني "جيميل" من مشاكل فنية استمرّت لأكثر من ساعتين كاملتين، قبل أن تعود إلى الخدمة مجددا.



ويأتي هذا العطل المحبط غداة عطل آخر كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت جوجل في بيان نشرته على الإنترنت فجر الأربعاء في الساعة 00.51 بتوقيت جرينتش إنّ "مشكلة جيميل حُلّت".

وكان عملاق الإنترنت قال في بلاغ سابق في الساعة 21.29 بتوقيت جرينتش "نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثّر على مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين".

وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة "يمكنهم الوصول إلى جيميل لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة".

وقرابة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت جرينيتش أفاد موقع "داون ديتيكتر" المتخصص أنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم "جيميل".

وخلافاً لما حصل الإثنين بدا أنّ سائر خدمات جوجل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة "يوتيوب" لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس لم يدل جوجل بأي تعليق بشأن العطل الذي طرأ مساء الثلاثاء.