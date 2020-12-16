- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة جيميل بعد عطل فني دام ساعتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عانت خدمة جوجل للبريد الإلكتروني "جيميل" من مشاكل فنية استمرّت لأكثر من ساعتين كاملتين، قبل أن تعود إلى الخدمة مجددا.
ويأتي هذا العطل المحبط غداة عطل آخر كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.
وقالت جوجل في بيان نشرته على الإنترنت فجر الأربعاء في الساعة 00.51 بتوقيت جرينتش إنّ "مشكلة جيميل حُلّت".
وكان عملاق الإنترنت قال في بلاغ سابق في الساعة 21.29 بتوقيت جرينتش "نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثّر على مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين".
وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة "يمكنهم الوصول إلى جيميل لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة".
وقرابة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت جرينيتش أفاد موقع "داون ديتيكتر" المتخصص أنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم "جيميل".
وخلافاً لما حصل الإثنين بدا أنّ سائر خدمات جوجل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة "يوتيوب" لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس لم يدل جوجل بأي تعليق بشأن العطل الذي طرأ مساء الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة جيميل بعد عطل فني دام ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.