هل هناك وباء آخر قادم في المستقبل؟.. بيل غيتس يجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أكد بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ومؤسسة Bill & Melinda Gates، بضرورة التعلم من أزمة جائحة كورونا للتعامل مع ما هو قادم، قائلا: "يجب علينا جميعا أن ننظر إلى ما تعلمناه من هذا الوباء لأنه سيكون هناك وباء آخر قادم في المستقبل، ومهما كانت الإدارة المسؤولة في ذلك الوقت يجب أن يكونوا أذكياء بشأن السرعة في اجراءات الاختبارات"، بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع.



وأضاف بيل غيتس، في مقابلة عبر شبكة CNN: "لا بد من السماح لمركز السيطرة على الأمراض وهم الخبراء بإيصال الرسالة للجمهور وعدم الخوف من الأخبار السيئة حتى نتمكن من إعداد الناس، من الواضح جدا أننا سنكون أكثر ذكاء في المرة القادمة، وأنا آمل ذلك".

وتابع: "نحن بحاجة إلى فريق من الخبراء حوالي 3000 شخص حول العالم يعملون على الأمراض المعدية، وعندما يكون هناك تلميح لوباء فإنهم بمهاراتهم الكاملة سيتحركون ويركزون على ذلك، لذلك نحن بحاجة إلى فريق أفضل من الأشخاص المتاحين للتعامل مع هذا الأمر، ونحتاج إلى مراقبة أفضل في الوصف للحصول على الاستجابة الصحيحة طالما أننا نتذكر مدى سوى هذه الاستجابة، وطالما كنا على استعداد لدفع مليارات الدولارات سنويا لتجنب كارثة ستكلف تريليونات الدولارات".

وحذر غيتس في مقابلة مع برنامج "توداي شو" على "إن بي سي" الأسبوع الماضي، من "شتاء مظلم بسبب كوفيد-19"، ودعا إلى الاستعداد لــ"بضعة شهور قاتمة"، مشددا على ضرورة مساهمة المواطنين في دعم جهود مكافحة الوباء وذلك من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات