سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوقع اتفاقيته الأولى مع بورصة تل أبيب

وبحسب موقع المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي على "تويتر" قام سوق أبو ظبي بتوقيع هذه المذكرة وتم ذلك ضمن حفل توقيع افتراضي.

كما بين الموقع قيام رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي، مع آمنون نوباخ رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب بتوقيع هذه المذكرة.

​تأتي أهمية التوقيع في تأمين التداول بين السوقين بسهولة، كما أنه يعمل على تسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر، وتأمين الإدراج المزدوج للأوراق المالية.

إضافة لما سبق من أهميات، يوفر هذا التوقيع إمكانية تبادل المعلومات والمنتجات الجديدة، وإنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للأسواق.

الجدير بالذكر أن المذكرة التي وقعت بين أبو ظبي وإسرائيل، تشكل التعاون الأول من نوعه بينهما، والتي جاءت بعد توقيعمها لاتفاقية تجارية، تعزز التعاون التجاري بين البلدين.