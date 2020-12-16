بالفيديو... تونسيون يحفرون قبورهم بأنفسهم وهم على قيد الحياة

في مدينة "تستور" التونسية هناك فلسفة أخرى للحياة وعادات مختلفة ترتبط بالموت، إذ يحرص سكان المدينة على بناء قبورهم وتجهيز أكفانهم وهم ما يزالون على قيد الحياة، وفقا لموقع "aa.com.tr".
ويطلقون عليها اسم "المنزول" أي القبر الفارغ، وهي عادة تعود إلى الأندلسيين، تجدر الإشارة إلى أن حفر "المنزول" وتجهيزه يستغرق يومين وبتكلفة تفوق 125 دولار، ويتم غلق المنزول بطبقة من الإسمنت تجنبه دخول مياه الأمطار إلى حين وفاة صاحب القبر فيتم فتحه ليدفن فيه.
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