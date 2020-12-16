مقتدى الصدر يهدد بالتدخل "بطريقته الخاصة" وينصح دول الجوار

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح الجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجا إلى غيره".

وتابع الصدر في بيانه: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".

في سياق متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، إلى خلو الانتخابات المقبلة من الوجوه القديمة، مشددا على ضرورة إكمال التحقيقات ضد المعتدين على المتظاهرين وعناصر الأمن.

وقال مسؤول المكتب الإعلاميّ للتيار الصدري حيدر الجابري في مؤتمر صحفي "نشكر المتظاهرين السلميين الذين حافظوا على السلمية وكذلك القوات الأمنية"، مطالبا "الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب"، بحسب السومرية.

وأضاف أن الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة "خالية من الوجوه القديمة شلع قلع"، مشيرا إلى أن "الميثاق الذي دعا إليه الصدر لا يشمل الفاسدين".

وأكد أن "الصدر يدعو إلى خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات"، لافتا إلى "الدعوة للعراقيين عموما وللصدريين خاصة لتحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة".

وتابع، أن "الصدر طالب بإكمال التحقيقات ضد من ضرب المتظاهرين وكذلك ضد القوات الأمنية".

وشهدت مدن عراقية من بينها بغداد، يوم الأحد الماضي، تظاهرات ضد الحكومة، الأمر الذي قابلته قوات الأمن في البصرة بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين.