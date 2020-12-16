وأفادت وكالة أنباء "بترا" بأن الملك عبد الله والأمير محمد بن سلمان، بحثا "العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها".
© Sputnik . Filipp Kravtsov
وفي وقت سابق، أعلن الأردن إدانته للهجوم الإرهابي في مدينة جدة السعودية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن الوزارة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة بترول في مدينة جدة السعودية، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ضيف الله على الفايز، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض الأردن للهجوم ووصفه بـ"الجبان".
واستنكر متحدث الخارجية استمرار جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مهاجمة المناطق المدنية، وقال الفايز إن الأردن يقف إلى جوار المملكة العربية السعودية ضد ما يهدد شعبها.
واعتبر الفايز أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان القضايا "ذات الاهتمام المشترك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.