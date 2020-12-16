أصدر مدير عام الإدارة العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل, قراراً بتكليف الأستاذ سلطان بن عواد الضبيب وكيلاً للتدريب بالمعهد الصناعي بالزلفي .

“سلطان الضبيب” أحد الكفاءات الوطنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المتسلحة بالعلم والعمل الدؤوب، سيما حصول “الضبيب” على عدة دورات تدريبية، وبرامج تطويرية، أيضا مؤهل تعليمي عالي من جامعة ويسكانسون ستاوت بأمريكا. صحيفة الخليج الالكترونية تبارك للأستاذ سلطان الضبيب وتتمنى له المناصب العليا…

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان الضبيب وكيلاً للتدريب بالمعهد الصناعي بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.