شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: استمرار العمل عن بُعد لـ5 فئات من الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الفئات التي يستمر عملها عن بُعد.
وقالت خلال ردها على استفسار بهذا الشأن عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء بتويتر، أن من يعانون من السمنة المفرطة ضمن هذه الفئات بجانب من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما.
كما تضمنت الفئات من يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، والأمراض القلبية المزمنة، ونقص المناعة المكتسب.
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