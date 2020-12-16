أمير الكويت يستقبل مرزوق الغانم بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة

وكان أمير الكويت قد بعث أمس رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عبر فيها عن خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة متمنيا له كل التوفيق والسداد وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن من تقدم ونمو وازدهار.

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وأعاد مجلس الأمة الكويتي في فاتحة أعمال دورته التشريعية الـ 16، انتخاب رئيسه السابق مرزوق الغانم رئيسا لدورة جديدة.

وحصل الغانم على 33 صوتا من أصل 64، فيما حصل أقرب منافسيه على رئاسة المجلس، بدر الحميدي على 28 صوتا، وبطلت 3 أصوات.

وقال الغانم بعد فوزه برئاسة المجلس "أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني. وأتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين".

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة الكويتي في الفصلين التشريعيين الماضيين الـ 14 في عام 2013، والـ15 في عام 2016.