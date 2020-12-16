مصر... السيسي يصدر قرارات عسكرية عاجلة

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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي، كما أصدر قراراً بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية"، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان السيسي قد أصدر يوم الاثنين الماضي، توجيها جديدا بشأن جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية"، بينما وجه "بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

وقال المتحدث الرسمي إن "الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، التي ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية".

وسيتم ربط المحطة بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر هذه المحطة.