العاهل البحريني يعلن بدء الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمجاني ضد كورونا

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وأعرب ملك البحرين، في خطابه للشعب بمناسبة اليوم الوطني للبحرين وعيد الجلوس ويوم الشهيد، عن أمله بعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، إلى ما قبل ظهور الجائحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

كما أعلن العاهل البحريني عن استحداث وسام للاستحقاق الطبي؛ تقديرا للكوادر الطبية التي دفعت حياتها ثمنا لإنقاذ حياة الآخرين.

وقال الملك حمد بن عيسى "تقديراً منا لهذهِ الجهود الطيبة والمشكورة فقد أمرنا باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي؛ ويمنح هذا الوسام للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية؛ بالإضافة للأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية".