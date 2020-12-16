أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة منذ مطلع الفجر

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وأعلنت 5 محافظات مصرية، تعطيل الدراسة بها، اليوم، وهي: القاهرة، والجيزة، ومطروح، ودمياط والبحيرة، فيما انتشرت سيارات شفط المياه في الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار.

كما اتخذت السلطات المصرية، مساء أمس الثلاثاء، قرارا بشأن الموانئ على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية وأعلنت إغلاق ميناءي السويس والزيتيات، على البحر الأحمر بسبب شدة الرياح.

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات.

وأوضحت الشركة، أنه "تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التي لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة إجراءات بينها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة، وإصلاح أي تلف ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية".