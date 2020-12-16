نائب الرئيس اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد هدف اليمنيين في إنهاء الانقلاب

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، أمس الثلاثاء، بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأشاد صالح خلال اللقاء بالدور الفرنسي الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين، مستعرضاً جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها النجاحات المُحرزة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وأكد أن

"من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".

كما أدان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة، مشيرا أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية يعد تهديداً للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام.

من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.