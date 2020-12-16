وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، أمس الثلاثاء، بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
© REUTERS / Faisal Nasser
وأكد أن
"من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".
كما أدان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة، مشيرا أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية يعد تهديداً للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام.
من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد هدف اليمنيين في إنهاء الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.