شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى يحذر من آثار بيئية واجتماعية سلبية لسد النهضة على السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الري السودانى ياسر عباس، من تأثر سد الروصيرص سلبًا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن الأثر الأساسي للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية.

وطالب باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يتضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص منوها بأن تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ملزم يهدد سد الروصيرص وسلامته.

وقال وزير الري إن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا ينص على أن سد النهضة للتعبئة والتشغيل وليس لإقامة مشروعات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الخرطوم تشترط تغيير منهجية التفاوض ومنح الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة، لافتا إلى أنه لا يوجد موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

وحذر الوزير من آثار سلبية للسد على بلاده قائلا إن الجفاف المستمر سيؤثر على توليد الكهرباء في خزان سنار وسد الروصيرص بسبب سد النهضة .

وتابع: سد النهضة سيؤدي إلى آثار بيئية واجتماعية، و قد نعاني نقصا في التوليد الكهربائي بسبب سد النهضة في سنوات الجفاف.