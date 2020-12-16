صادق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على الاتفاقية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
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وتنص الاتفاقية على زيارات متبادلة لرئيسي روسيا ومصر مرة واحدة على الأقل في العام بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين، فضلاً عن المشاورات المنتظمة بين وزيري الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تنص على إجراء مشاورات بصيغة 2 + 2، يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع في كلا البلدين، والتي تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول الجوانب العسكرية والسياسية للوضع الدولي وقضايا الأمن القومي.
يذكر أن مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي كان قد صادق على الاتفاقية الثنائية في 23 تموز/ يوليو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية في القاهرة ترحب بمصادقة البرلمان المصري على اتفاق التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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