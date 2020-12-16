شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالكويت والإمارات والبحرين وأمطار على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الأربعاء، حيث تستمر الأمطار الرعدية فى المملكة العربية السعودية بينما يبقى معتدلا فى دولة الإمارات... وإلى التفاصيل...

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئةا السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة ( تشمل السواحل منها ) و القصيم و أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الجوف و المدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين معتدلاً مع بعض السحب وضباب خفيف في بعض المناطق عند البداية، ودرجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 28°م.. وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 18°م.

الإماراتالكويت

ليلًا مائل للبروده إلى بارد و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق نهارًا معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة أمطار متفرقة .