مصادر: «الصحة» تضع خطة لمنع تسرب لقاح كورونا لجهات غير معنية بصرفه

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية أعدت خطة لمنع تسرب لقاح فيروس كورونا إلى جهات غير معنية بصرف اللقاح. ووفقاً لـ” الوطن”، أوضحت المصادر أن هذه الخطة جاءت عقب إعلان هيئة الغذاء والدواء أن المرحلة الأولى من صرف اللقاح سيكون حصرياً للمستشفيات الحكومية فقط. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء بدء صرف لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين بالمملكة عبر حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”.

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