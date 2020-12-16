شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمنى يلتقى بالسفير الفرنسى لدى بلاده لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الفريق محسن بأن من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، معرباً في هذا السياق عن تقديره للدور الأخوى الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما بذلوه من جهود مشكورة في هذا الإطار.



ودان نائب الرئيس اليمني في اللقاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة، عاداً تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية تهديداً للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام.



من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.