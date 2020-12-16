عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحقق مع عمالقة التكنولوجيا بشأن بيانات المستخدمين

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

أمرت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية 9 شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، بتوفير معلومات عن كيفية استخدام وتجميع البيانات الخاصة.



ويجب على الشركات شرح كيفية تعاملها مع بيانات المستخدم، بما في ذلك المعلومات الديموغرافية، و"كيفية تحديد الإعلانات والمحتويات الأخرى التي يتم عرضها للمستهلكين"، وفقا لبيان لجنة التجارة الاتحادية.

كما يتعين عليها أيضا توفير معلومات عن كيفية قياس تفاعل المستخدمين وكيفية تأثير ممارساتها على الأطفال والمراهقين.

وتمس تلك الأوامر شركات أمازون وشركة بايت دانس، وهي الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، وديسكورد وفيسبوك وواتس آب وريديت وسناب وتويتر ويوتيوب.

ولدى الشركات 45 يوما للرد على الطلب.

وكشفت نتائج مسح قبل أسابيع،أن موقع فيسبوك الشهير ،بات أكثر منصات التواصل الاجتماعي تهديدا لخصوصيات المستخدمين والتجسس عليهم تلاه تطبيق تيك توك.

وحسب استطلاع أجرته شركة WhistleOut التكنولوجية الأمريكية المتخصصة، يعتقد مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أن فيسبوك أكثر المنصات تهديدا لهم.

وأعرب 85% من المشاركين في المسح عن قناعتهم بأن هناك شركة تكنولوجيا واحدة على الأقل تتجسس على بياناتهم الآن، وعلى رأس القائمة جاء فيسبوك ثم تطبيق تيك توك الصيني.