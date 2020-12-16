شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى يعقد أول اجتماع منذ خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى قرر عقد اجتماع للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، وأضافت وليامز أنه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث مسألة توحيد سعر الصرف.

يذكر أن المصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة، وهو ما انعكس أيضا على سعر الصرف الذى يشهد تفاوتا بين الفرعين.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وصف قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر بأنه يمثل "عرقلة لجهود استثنائية يبذلها المصرف، ممثلا في محافظه، لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي".