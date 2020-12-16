شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب.. أمطار غزيرة وصاعقة رعدية تضرب «أملج» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض محافظة أملج، مساء أمس الثلاثاء، لصاعقة وأمطار رعدية سالت على إثرها وديان بعض الشعاب.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة ضرب الصاعقة الرعدية لمحافظة أملج في مشهد مهيب.
وشهدت مراكز شمال محافظة ينبع وجنوب محافظة أملج، يوم أمس، هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة.
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