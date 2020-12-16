شكرا لقرائتكم خبر عن نزار باهبري يعدد فوائد لقاحات كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية. وقال باهبري: “إن كثير من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال اختفت بوجود اللقاحات نظرا لأنها تسبب أجسام مضادة”. وتابع باهبري: “إذا دخل الفيروس للجسم يجد جيش من الأجسام المضادة لصد الفيروس ومنع انتشاره “، مشيرا إلى: “كثير من الأمراض تظل مناعتها طوال العمر”. وأردف: “الناس تخشى اللقاح لأنه جديد، اللقاحات تمر بمراحل تدقيق علمي شديد من جهات مختصة”. وأكد نزار باهبري: “أن اللقاح المعترف به في المملكة مر بلجنة علمية خاصة للتأكد فاعليته وسلامته، والآثار الجانبية للقاحات خفيفة جدا وغير مؤثرة”.

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