شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض الألعاب النارية بمملكة البحرين احتفالا بالعيد الوطنى الـ49.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء اليوم عروض الألعاب النارية التي تقيمها وزارة الإعلام بمملكة البحرين، بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، بمناسبة احتفالات البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم، وذلك بالقرب من قلعة سلمان بن أحمد الفاتح بالمحافظة الجنوبية ومدينة سلمان بالمحافظة الشمالية بحسب صيحفة الوطن البحرينية.



كما ستنطلق مساء يوم غد الأربعاء عروض الألعاب النارية في منطقة خليج البحرين، حيث ينقل تلفزيون البحرين للجمهور هذه الفعاليات على الهواء مباشرة.