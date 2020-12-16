ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، إنه "اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران تجاه المملكة ودمرها".
ولم يرد تعليق من الحوثيين على التقرير الذي نشره التحالف بشأن الطائرة المسيرة.
© AP Photo / Hani Mohammed
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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