رئاسة الجمهورية المصرية توجه رسالة إلى المواطنين حول لقاح كورونا

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية: "لن يسمح بتداول أي شىء خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد، إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماما بنسبة 100%".

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وتابع:

نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم. والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميا كل جديد في هذا الإطار"، حسبما نقلتبوابة "الأهرام".

وأردف أن مصر تتابع يوميا التقدم المحرز على صعيد الأبحاث العلمية فى دول العالم للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "جافى" العالمية للأبحاث الطبية لضمان حصة من أى لقاح يتم التوصل إليه.

وأكد أن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا في الوقت ذاته أن التطعيم لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية.

ختم بالقول: "كل اللقاحات المكتشفة عالميا تم تسجيلها كلقاحات (طوارئ) والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، والمركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم، ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة".