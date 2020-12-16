© Sputnik . Maryam qadirah
ويشار إلى أن المصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.
وفي سياق متصل، قالت نادية العمراني عضو الهيئة التأسيسية للدستور بليبيا، إن فشل الحوار السياسي الليبي أصبح متوقعا.
وأضافت العمراني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاورات لم تصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية حتى الآن، دون نتائج واضحة وملموسة ومؤثرة في المسارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
وأشارت إلى أن "البعثة الأممية تتلاعب بالمسار الدستوري في محاولة لسلك دروب ومسالك وعرة لن تفضي لشيء"، حسب وصفها، موضحة أن "ذلك المسار بسبب الإصرار على إقصاء مشروع الدستور والإرادة الشعبية ومنع طرحه للاستفتاء على الليبيين".
ولفتت إلى أن "إعطاء لجنة الحوار غير واضحة المعالم، والاستناد على معايير وهمية وصلاحيات واسعة لا قبل لهم بها أدى للنتائج الحالية"، مؤكدة أن "البعثة سعت بشكل واضح لا شك فيه لفرض قاعدة دستورية أعدت بأياد ورؤى غير ليبية".
وشددت على أن "تحديد موعد للانتخابات دون قاعدة دستورية واضحة ودائمة وشعبية لا معنى له، سيمضي التاريخ كما مضى غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يجتمع الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.