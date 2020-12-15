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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد أوضحت، في وقت سابق اليوم، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة.
وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19–13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19–14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20–15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23–15، وشمال الصعيد بين 21–10، وجنوب الصعيد بين 23–11 درجة مئوية.
وتتعرض مصر لموجة طقس سيئ بدأت حدتها من اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تتساقط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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