مصر تفوز بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام بأكبر عدد من الأصوات

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الانتخابات التي أجريت، الاثنين، شهدت منافسة قوية على خمسة مقاعد لعضوية اللجنة.

ولفتت إلى قول السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "إعادة انتخاب مصر لعضوية هذه اللجنة الأممية بأكبر عدد أصوات يؤكد دور مصر الرائد في مجال بناء السلام ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على مواصلة إسهاماتها المتميزة في هذا المجال الحيوي".

وتابع: "مصر قامت بدور فاعل في إنشاء هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام عام 2005، الذي تعد اللجنة إحدى مكوناته"، مضيفا: "تمتعت مصر منذ ذلك الحين بعضوية شبه دائمة في لجنة بناء السلام مما خلف إرثا ثريا ورصيدا كبيرا وممتدا من الإسهام والدعم لصالح جهود بناء السلام في العالم وخاصة في أفريقيا".

وأوضح السفير المصري أن "جهود مصر شملت عملها أثناء عضوية مجلس الأمن للفترة 2016/ 2017، وتوليها دور المنسق للعلاقة بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام في ذلك الوقت".

وأوضح: "تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين في 2018، ورئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 بالتزامن مع تولي مصر منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة"، مضيفا: "أفريقيا ظلت دائماً على قمة أولويات العضوية المصرية بلجنة بناء السلام لا سيما وأن القارة تشغل الشق الأكبر من جدول أعمال اللجنة".