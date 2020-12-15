إندونيسيا تكشف حقيقة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإندونيسية نفت تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تجري مباحثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نقلت، خلال اليومين الماضيين، عن مصادر دبلوماسية، أن سلطنة عمان وإندونيسيا قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين سوف تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت الصحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز سيا:

في الوقت الحالي، لا توجد أي خطة لإقامة علاقات مع إسرائيل. نحن ملزمون بالدستور بدعم الفلسطينيين وتحريرهم من الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أول أمس الأحد، عن "الدولة العربية المقبلة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "هناك اعتقاد يسود لدى صناع القرار في إسرائيل، أن سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد المغرب"، مرجحة أن "تنضم السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض".

في سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إنه "تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلادش وجمهورية المالديف".