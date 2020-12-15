"كروز وباليستية"... إسرائيل تجري تجارب ناجحة لمواجهة "التهديدات الصاروخية"

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الجيش قام بإجراء سلسلة تجارب ناجحة في اختبار القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية التي تحاكي صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وذكر أن تلك السلسلة تأتي ضمن إطار منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "مقلاع داوود"، تضمنت اختبارا لقدرات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في اعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وأكد أدرعي أن هذه التجربة تكللت بالنجاح بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، مشيرا إلى أن التجربة تعزز القدرة الدفاعية العسكرية لدولة إسرائيل في مواجهة التهديدات القائمة الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن هذه التجربة الناجحة تعني وجود منظومة دفاعية مهمة ضد التهديدات القادمة من الساحتين القريبة والبعيدة، وأن التجربة تمت بالتنسيق مع جهات إسرائيلية عدة.