شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين اعتداءً إرهابيًا استهدف قرية بالنيجر وخلف قتلى وجرحى مدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر، اليوم الثلاثاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قرية تومور بمنطقة ديفا جنوب شرقي جمهورية النيجر أمس الأول؛ ما خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان مساء اليوم، إنه "إذ تتقدم الجزائر بتعازيها للأسر المكلومة وتجدد وقوفها وتضامنها مع النيجر حكومةً وشعبًا في هذا الظرف العصيب والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب ودعم للجهود الإقليمية والدولية لاجتثاث هاته الآفة المنافية للقيم الإنسانية".

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