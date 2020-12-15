شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البحرين ينشر عمليات إرهابية لـ"سرايا المختار" المصنف إرهابيا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنفت الولايات المتحدة الأمريكية "سرايا المختار" كجماعة إرهابية عالمية، وهي الخلية التي بدأت بتنفيذ عمليات إرهابية عبر تفجير عبوات وقنابل موقوتة ضد قوات الأمن البحرينية وقوات درع الجزيرة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، نشطت الجماعة عقب عام 2011، وتلقى أعضاؤها تدريبات عسكرية إضافية متقدمة، ونفذت عددا من العمليات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن، ومقتل عدد من المواطنين، فضلاً عن استهداف منازل بعض المواطنين، ومحلاتهم التجارية، والبنوك ومراكز الشرطة، والصرافات الآلية.

وبحسب الحساب الرسمي للجماعة الإرهابية، فقد نفذت أكثر من 210 عمليات منذ العام 2013 وحتى العام 2016، فيما قامت الجماعة وبتمويل إيراني بصنع ألغام وصواريخ وقنابل محلية الصنع، فضلاً عن مختلف الأسلحة التي يتم تصنيعها محلياً أو يتم تهريبها من الخارج.

عام 2013

- استهداف عدد من رجال الشرطة.

- استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين نتيجة تفجير إرهابي.

عام 2014

- استشهاد رجل أمن متأثراً بجراحه، بعدما أصيب في تفجير إرهابي نفذته "سرايا المختار" في العكر الشرقي بقنبلة محلية الصنع.

- استشهاد رجل أمن في تفجير إرهابي بقرية "دمستان".

- استهداف عدد من أبراج الاتصالات.

- حرق صراف آلي لأحد البنوك البحرينية في شارع البديع.

عام 2015

- حرق منازل عدة مواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

- الاعتداء على مطاعم بحرينية.

- استهداف وحرق صراف آلي.

- استهداف رجل أمن بسلاح ناري.

عام 2016

- استشهاد أحد رجال الشرطة بعملية إرهابية.

- قتل مواطن من قرية الشاخورة، بعد تعذيبه بزعم العمل مع جهات أمنية في مملكة البحرين.

- الاعتداء جنسياً على طفل من قبل عناصر تابعة للجماعة.

عام 2017

- استشهاد شرطي في قرية دمستان، بعد انفجار قنبلة محلية الصنع.

- اختراق حساب وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

عام 2018

- الشروع في قتل ضابط وتهريب محكومين وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب على استعمالها وتمويل جماعة إرهابية.