شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، حرص البلدين على زيادة التعاون وتطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات، واستعرضا الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيران إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق واستمرار العمل معا في مكافحة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

وثمن الصفدي موقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، والرافض لسياسة بناء المستوطنات وهدم البيوت، وكذلك دعم إيطاليا المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الإيطالي دور الأردن المركزي في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، منوها بدعم بلاده للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.