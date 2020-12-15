شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبدأ غدا تطعيم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مملكة البحرين، يوم غد الأربعاء السادس عشر من ديسمبر لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا «كوفيد19» بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وقال الصحيفة البحرينية، إن مواطنون قالوا إنهم تلقوا مساء اليوم مكالمات من موظفي مركز الاتصال التابع للفريق الوطني لمكافحة كورونا بالبحرين تفيد بتلقى الجرعة الأولى غدا الأربعاء.

كانت وزارة الصحة البحرينية، قد دعت الراغبين بأخذ اللقاح، إلى التسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص؛ وذلك التزاما منها بمواصلة تنفيذ خطط الحكومة الاستباقية لتحقيق أعلى درجات الأمن الصحي لمواجهة الجائحة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فى مملكة البحرين، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا وفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" بناء على النتائج الأولية لسلامته حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملًا مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية.