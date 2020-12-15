البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ينظم مسيرة من أجل توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الجمعة القادمة، مسيرة من أجل توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة من أمام الأهرامات بمصر.

ويقوم سفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد، بمسيرة لمسافة 5 كيلومترات مع مجموعة من أقرانه من الرياضيين المصريين القادرين باختلاف، للدعوة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون حواجز، من خلال استخدام التقنيات المساعدة.

ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في تنظيم المسيرة التي ستقام في سفح أهرامات مصر الخالدة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

تسهم المسيرة في زيادة الوعي بأهمية اتاحة التقنيات المساعدة المناسبة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم استقلاليتهم واعتمادهم على الذات، كمجال جديد من العمل البرامجي التي يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتوسع في العمل به في مصر، تحقيقاً للوعد الذي قطعته خطة 2030 للتنمية المستدامة بضمان شمول الكافة وألا يخلف ركب التنمية أحدا في الوراء.

وكان محترف رياضات التحمل مايكل حداد الذي أصيب بشلل، قد ابتكر نمطه الخاص في الحركة "بالمشي بنقل الخطوات"، مستخدماً هيكلاً خارجياً عالي التقنية لتثبيت صدره وساقيه لحفظ التوازن. ومسيرة مصر هي الأولى خارج بلده لبنان في سلسلة من المسيرات التي يخطط لها في عدة بلدان في إطار مبادرته "خطوات لنتخطى جائحة كوفيد"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي وتعبئة الموارد للمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الفئات الأكثر ضعفاً والدعوة إلى التعافي الأخضر والشامل للجميع ما بعد الجائحة.