شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعلن ميزانية السعودية لعام 2021 بقيمة 990 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السعودي، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التى انعقدت اليوم الثلاثاء، الميزانية المالية الجديدة للملكة لعام 2021، بقيمة 990 مليار ريال سعودي.
وقال العاهل السعودي: يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الملك سلمان خلال كلمته: نواصل مسيرة التنمية في وطننا الغالي وسط جائحة كورونا المستجدة كوفيد 19، هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم إجراءات استثنائية.
وتابع: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".
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