اجتماع للدول المضيفة للاجئين الفلسطينين لبحث التطورات المالية لـ"لأونروا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينين، اجتماعًا افتراضيًا اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، لمناقشة أحدث التطورات المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في ظل عجزها المالي عن سداد رواتب موظفيها في مواعيدها المحددة للشهري الماضي والحالي.

وأكد لازاريني - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على خدمات الوكالة والحيلولة دون ترديها للهاوية، معربا عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة جزءا من المؤتمر الدولي المزمع عقده برعاية أردنية ــ سويدية مطلع العام المقبل، لحشد الدعم المالي للوكالة، وتحقيق استقرار مالي ومستدام لها.

من جانبهم، حذر ممثلو الدول المضيفة من المساس برواتب موظفي الوكالة وحقوقهم المكتسبة، أو بالخدمات التي تقدمها لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، معربين عن تأييدهم لتأكيد الوكالة، في أكثر من مناسبة، على أنه لم يعد هناك مجال لأية تقشفات إضافية تلجأ إليها فيما يتعلق بخدماتها، بما يؤثر في كوادر الوكالة ومجتمعات اللاجئين والدول المضيفة.

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