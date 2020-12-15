شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم بعد فوزه برئاسة الأمة الكويتى: أمد يدى للجميع لتحقيق آمال الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مرزوق الغانم، عن سعادته بالفوز برئاسة مجلس الأمة الكويتى، لدورة ثالثة، متوجها بالشكر لزملائه أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه سيبدأ بنفسه وينحى الخلافات الشخصية جانبا، قائلا: "أنا ومن يختلف معى شخصيا نذهب فداء للكويت والكويتيين.. الشعب الكويتى ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية، أنا أبدأ بنفسى وأمد يدى للجميع لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب".



مرزوق الغانم

وكتب الغانم، عبر صفحته على فيسبوك: "الحمد لله حمداً كثيراً، الحمد لله أولاً وآخراً.. أتوجه بالشكر الجزيل الى إخوانى أعضاء مجلس الأمة الذين أولونى ثقتهم، وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا الذين أشفقوا على من تحمل هذه المسؤولية".

وأضاف الغانم: "سأخاطبكم الآن كرئيس لمجلس الأمة، بكل صدق وأشهد الله سبحانه وتعالى وأشهد الشعب الكويتى على ما أقول، فلقد نالنى من الإساءات ما نالنى فى الأيام السابقة والتزمت الصمت واحتسبت وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، التزم الصمت احتراما للشعب الكويتى الذى أوصلنى إلى قبة عبد الله السالم فى هذا المركز وهذا الرقم، واحتراما كذلك لتوجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، واحتراما لأعضاء مجلس الأمة جميعا من دون أى استثناء، أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين ولمصلحة البلاد والعباد، وأقولها صادقا مخلصا أمينا على كل حرف أقوله".

وتابع الغانم: "الآن الخلافات الشخصية لن تفيدنا والمعارك الشخصية لن تنمى مجتمعنا ولن تعيننا على أداء الأمانة تجاه المواطنين، ويجب ألا نفقد الأمل فى صراعات شخصية، أنا ومن يختلف معى شخصيا نذهب فداء للكويت والكويتيين، والشعب الكويتى ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية وأبدأ بنفسى ولا ألوم الآخرين، بل أنا أبدأ بنفسى وأمد يدى للجميع لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب".

واختتم الغانم، قائلا: "الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والشكر للشعب الكويتى الكبير والعظيم، والشكر لكم جميعا فعلى الله نتوكل وباسم الله نبدأ".



Capture

وانتخب مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، رئيسا لمجلس الأمة الجديد، بعد حصوله على 33 صوتا مقابل 28 صوتا للمرشح النائب بدر الحميدى، في انتخابات تمت في عملية سرية وفق النداء بالاسم، وسبق عملية التصويت جدال بين عدد من نواب المعارضة ورئيس السن النائب حمد الهرشانى، الذى كان يدير الجلسة، على خلفية رفض طلب أن تكون عملية التصويت على اختيار الرئيس علنية.

وشهدت عملية التصويت وجود 3 أوراق تصويت باطلة، وورقة اعتذار واحدة عن التصويت.